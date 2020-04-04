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İş adamı Serdar Bahçivan kampanya ya destek oldu

ERZURUM HABERLERİ  | 04.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye korona virüs ile savaşırken ve ağır kayıplar verirken, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası için İş Adamı Serdar Bahçivan yaklaşık olarak 1000 SMS göndererek kampanya ya destekte bulundu.Bunun yanı sıra dünyaca ünlü firmanın sahibi olan İş adamı Bahçivan, ülkemizin bu kritik süreçten daha hızlı ve sancısız çıkabilmesi için bireysel olarak ve elinden geldiğince önlemler almaya devam ediyor.

İş adamı Serdar Bahçivan kampanya ya destek oldu

Tüm Türkiye korona virüs ile savaşırken ve ağır kayıplar verirken, Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası için İş Adamı Serdar Bahçivan yaklaşık olarak 1000 SMS göndererek kampanya ya destekte bulundu.
Bunun yanı sıra dünyaca ünlü firmanın sahibi olan İş adamı Bahçivan, ülkemizin bu kritik süreçten daha hızlı ve sancısız çıkabilmesi için bireysel olarak ve elinden geldiğince önlemler almaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 350 çalışanına erzak yardımı yapan iş adamı hiç kimseyi de işten çıkarmayarak örnek bir davranışa imza attı.
İş Adamı Serdar Bahçivan neredeyse tüm yardım kampanyalarına destek vererek imkanı olan herkesi buna davet etti.
Serdar Bahçivan daha öncede sokak hayvanlarına yardım etmişti.

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