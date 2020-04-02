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İş adamından örnek davranış

SİVAS HABERLERİ  | 02.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

Türkiye’nin tüm bölgelerinde inşaat faaliyetleri sürdüren Ekrem Ekşi, Ekşioğlu ailesi olarak korona virüs salgını nedeniyle işlerinin büyük bir kısmını askıya almalarına rağmen tek bir personeli bile işten çıkartmayacaklarını açıkladı.Sivas merkezli olarak yurdun birçok bölgesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Ekrem Ekşi, Ekşioğlu ailesi olarak korona virüs salgını nedeniyle işlerinin büyük bir kısmını askıya almalarına rağmen, iş ortakları olarak gördükleri yaklaşık 6 bin çalışanlarından hiç birini işten çıkartmayacaklarını açıkladı.Onlar çalışanımız değil ortağımızEkil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Ekrem Ekşi, yaptıkları işlerde kendilerinin para, çalışanlarının ise emeklerini ortaya koyarak ortak olduklarını belirterek, yaşanan sıkıntılı günlerde ortakları olarak gördükleri hiçbir çalışanları ile yollarını ayırmayacaklarını belirtti.

Türkiye’nin tüm bölgelerinde inşaat faaliyetleri sürdüren Ekrem Ekşi, Ekşioğlu ailesi olarak korona virüs salgını nedeniyle işlerinin büyük bir kısmını askıya almalarına rağmen tek bir personeli bile işten çıkartmayacaklarını açıkladı.
Sivas merkezli olarak yurdun birçok bölgesinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Ekrem Ekşi, Ekşioğlu ailesi olarak korona virüs salgını nedeniyle işlerinin büyük bir kısmını askıya almalarına rağmen, iş ortakları olarak gördükleri yaklaşık 6 bin çalışanlarından hiç birini işten çıkartmayacaklarını açıkladı.
Onlar çalışanımız değil ortağımız
Ekil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Ekrem Ekşi, yaptıkları işlerde kendilerinin para, çalışanlarının ise emeklerini ortaya koyarak ortak olduklarını belirterek, yaşanan sıkıntılı günlerde ortakları olarak gördükleri hiçbir çalışanları ile yollarını ayırmayacaklarını belirtti. Ekşi, “Çalışanlarımız emeğini, bizlerde paramızı koyup iş ortağı olduk. Ülkemizin yedi bölgesindeki binlerce çalışanlarımız sayesinde onlarca defa vergi rekortmeni olup, ülke kalkınmasına ve istihdama katkıda bulunduk. Yola çıktığımız ortaklarımızdan rahmetli olanlar dışında tümü ile çalışmaya devam ediyoruz. Biz ortaklarımız sayesinde, sıkıntıların yaşandığı bu dönemde bile en çok vergi ödeyen 3 şirket arasına girmeyi başardık. Ekşioğulları olarak çok ama çok mutluyuz. O nedenle kendilerini çıkartmıyor, iş ortağımızsınız diyoruz” dedi.

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Zehra Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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