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İş adamını vuran şüpheli yakalandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kayseri’de camiden çıkan iş adamını vuran şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 7 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de camiden çıkan iş adamını vuran şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 7 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ilk ifadesinde iş adamını hakaret ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.
Kayseri’de 9 Kasım’da akşam saatlerinde Sivas Bulvarı Alparslan Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye giren iş adamı İbrahim G. (71), namaz çıkışında aracına giderken kimliği bilinmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunlardan biri sağ ayak topuğuna isabet eden İbrahim G., yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığındı. Duraktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş adamını vuran şüphelinin Ş.Ö. (45) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şahsın ilk ifadesinde iş adamı İbrahim G.’yi hakaret ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

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