YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. İş adamlarından Altıntaş’a ziyaret

İş adamlarından Altıntaş’a ziyaret

30.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İş adamlarından Altıntaş’a ziyaret

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yatırım yapmak isteyen iş adamlarının, Altıntaş Ziraat Odası Başkanlığı’na ziyarette bulunduğu bildirildi.görüAltıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize tarımla ilgili yatırım için ziraat odamızı ziyarette bulunan Suudi Arabistanlı iş adamlarıyla görüşmelerde bulunduk.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yatırım yapmak isteyen iş adamlarının, Altıntaş Ziraat Odası Başkanlığı’na ziyarette bulunduğu bildirildi.
görüAltıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize tarımla ilgili yatırım için ziraat odamızı ziyarette bulunan Suudi Arabistanlı iş adamlarıyla görüşmelerde bulunduk. Kendilerinin ilçemize yatırım yapması için gerekli istişarelerde bulunduk. İlçemizi tavsiyede bulunan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Yöremizin çiftçisi için Altıntaş Ziraat Odası Başkanlığı olarak her türlü faaliyette bulunmak üzere çalışmalarımız devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:37
Sabah
08:02
Öğle
13:18
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:45

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Aybike Eczanesi
Merkez
Yunus Emre Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Tavşanlı Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Kaymakam Mahmutoğlu törenle uğurlandı

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ’’Okulumuz temiz’’ belgesi

Kütahya Hisarcık’ta bir köy karantinaya alındı

Kütahya Hisarcık’ta bir köy karantinaya alındı

Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya’ya hayırlı olsun"

Başkan Alim Işık: "Dev yatırım Kütahya’ya hayırlı olsun"

“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası

“Gediz’de Eğitime Engel Kalmasın" kampanyası

"Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"

"Temizlik takıntısı sosyal yaşamı etkiler"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.