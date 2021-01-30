İş adamlarından Altıntaş’a ziyaret

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine yatırım yapmak isteyen iş adamlarının, Altıntaş Ziraat Odası Başkanlığı’na ziyarette bulunduğu bildirildi.

görüAltıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize tarımla ilgili yatırım için ziraat odamızı ziyarette bulunan Suudi Arabistanlı iş adamlarıyla görüşmelerde bulunduk. Kendilerinin ilçemize yatırım yapması için gerekli istişarelerde bulunduk. İlçemizi tavsiyede bulunan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Yöremizin çiftçisi için Altıntaş Ziraat Odası Başkanlığı olarak her türlü faaliyette bulunmak üzere çalışmalarımız devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

