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İş adamlarından sağlıkçılara kolonya desteği

BURSA HABERLERİ  | 04.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kolonya üretimi ve satışı yapan Murat Kıray ve Suat Kıray.

İş adamlarından sağlıkçılara kolonya desteği

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kolonya üretimi ve satışı yapan Murat Kıray ve Suat Kıray. Devlet Hastanesi’nde çalışan personel 700 şişe kolonya hediye etti.
Bütün sağlık tedbirleri alınarak hastane bahçesinde gerçekleştirilen organizasyona Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu, Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak ve sağlık çalışanları katıldı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Suat Kıray, “Şu anda dünyada ve Türkiye’de en çok zorluğu yaşayan kesim sağlık çalışanları. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’nun desteği ile birlikte böyle bir proje gerçekleştirmek istedik. Hijyenik ambalajlarda hazırladığımız 700 adet kolonyamızı sağlık çalışanlarına ve refakatçilere veriyoruz. Armağanlarımızın onlara bir moral, bir motivasyon olmasını umut ediyor, Devlet Hastanemizde ve ülkemizde bu mücadeleyi veren sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileyerek her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyorum” dedi.
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, “Bölgemizin ve ülkemizin iftiharı girişimcimizin hastanemize yapmış olduğu desteği kıvançla izliyoruz. Neticede bu virüsün dezenfekten ve temizlikten geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle kahraman sağlık çalışanlarımıza verilecek kolonyaların takdim organizasyonuna biz de katılmak istedik. İlçe başkanımız, başhekimimiz ve hastane müdürümüz bize destek verdi. Virüsten nedeniyle korkulacak bir şey yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara ve hijyen kurallarına uyarak bu illeti de atlatacağız. Biz bize yeteriz ” dedi.

İş adamlarından sağlıkçılara kolonya desteği

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