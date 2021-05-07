İş Bankası ilk çeyrekte 1,85 milyar TL net kar elde etti

Dijitalleşmeyi tüm süreçlerine uyarlayan, Silikon Vadisi’nden Çin’e kadar geniş bir coğrafyada inovasyon merkezleri kuran banka, teknoloji yatırımlarıyla, müşterilerinin pratiklik, hız ve kolaylık yönündeki beklentilerini, kusursuz bir dijital deneyimle karşılayacak biçimde, kaliteli ve özelleştirilmiş bankacılık hizmetleri sunmayı bu dönemde de temel önceliği olarak belirledi.

Mevduat dışı fonlama kaynaklarından da etkin bir şekilde faydalanma yaklaşımına sahip olan Banka, 2021 yılının ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı piyasalarda 2,4 milyar TL’nin üzerinde menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Kuruluşundan bugüne, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası, yılın birinci çeyreğinde, toplam mevduat hacmini 382,1 milyar TL düzeyine çıkardı.

Yılın ilk üç ayı itibarıyla, İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi 384,3 milyar TL’ye, gayrinakdi kredi hacmi 135,6 milyar TL’ye ulaşırken ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 520 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İş Bankası ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, mart 2021 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,2 artırarak 630,8 milyar TL’ye yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye’nin en büyük özel bankası" olma vasfını korudu.

İSTANBUL (AA) - İş Bankası, cari yılın ilk çeyreğinde 1,85 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

- Sermaye yeterliliği yüzde 17,8 seviyesinde

"Açık bankacılık", "platform bankacılığı", "görünmez bankacılık", "yapay zeka ile kişiselleştirilmiş bankacılık" gibi, alışılagelmiş bankacılık anlayışını önemli ölçüde değiştirme potansiyeli taşıyan alanlarda, öncü olmaya ve ilklere imza atmaya devam etti.

Faaliyetleriyle hayatın her alanına dokunmak ve fayda yaratmak gayesiyle hareket eden İş Bankası, ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile müşteriye ulaşma noktasında olan girişimlerin hız kazanmalarına imkân tanıdı.

Ayrıca, 2021 yılının ilk çeyreğinde yatırımcılara sunulan "İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu" ile elde ettiği gelirin bir kısmıyla "İş Bankası Kadın Araştırmaları ve Kadın Liderliği" programına destek inisiyatifini de oluşturdu.

Paydaşlarına azami katkı sağlama anlayışıyla, kuvvetli mali yapısını korumaya ve risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden banka, cari yılın ilk çeyreğinde 1,85 milyar TL düzeyinde net kar elde etti. Yılın ilk üç ayı itibarıyla sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın, öz kaynak büyüklüğü ise 66,6 milyar TL düzeyinde oluştu.