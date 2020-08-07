İş Bankası yılın ilk yarısında 3 milyar TL net kar elde etti

İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti. Mevduat ana fonlama kaynağı olmaya devam ederken, fon kaynaklarını çeşitlendirmek ve vadesini uzatmak amacıyla etkin kaynak yönetimi politikası izleyen banka, 2020 yılının ilk altı ayında yurt içi piyasalarda toplam 11 milyar TL, yurt dışı piyasalarda ise 765 milyon dolar tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

Haziran 2020 itibarıyla, bankanın toplam mevduat hacmi 336,6 milyar TL'ye çıkarken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 37 seviyesine yükseldi.

Yüz yıla yaklaşan birikiminin sağladığı tecrübeyle, katma değer yaratan ekonomik aktörlere ve hane halkına kesintisiz finansman desteğini sürdüren İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi haziran sonu itibarıyla 335,5 milyar TL’ye yükselirken, aynı dönemde gayrinakdi kredi hacmi 110,3 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylelikle, bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 445,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Buna göre, Haziran 2020 itibarıyla, aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 16,8 artırarak 546,6 milyar TL’ye yükselten Türkiye İş Bankası, "Türkiye’nin en büyük özel bankası" unvanını korudu.

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası yılın ilk altı ayında 3 milyar TL düzeyinde net kar elde etti.

İş Bankası, bu dönemde 539 milyon avro ve 207,5 milyon dolar tutarında, 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. 20 ülkeden 33 bankanın katılımıyla sağlanan kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem bankaya hem de Türk bankacılık sektörüne olan güveni bir kez daha teyit etti.

- Öz kaynak büyüklüğü 63,3 milyar TL’ye ulaştı

Yılın ilk altı ayında 3 milyar TL net kar elde eden İş Bankası’nın, Haziran 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 63,3 milyar TL’ye ulaştı ve sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,8 seviyesinde gerçekleşti.

Ülke ekonomisinin geleceğine dönük sorumluluk almaktan imtina etmeyen İş Bankası, girişimcilik alanındaki desteğini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak, mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde sürdürdü.

Bu çerçevede yürütülen Workup Girişimcilik Programı, 6. dönem mezunlarını verirken, şimdiye kadar programa dahil olan 15 farklı girişim yatırım aldı.