İş birliği protokolü çevrim içi imzalandı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Etiyopya Samara Üniversitesi Rektörü Dr. Adem Borri Ondakie arasında eğitim ve kültür alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

İnönü Üniversitesi tarihinde imzalanan ilk çevrimiçi protokol olma özelliğini taşıyan ve İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (İNÜAFAM) Müdürü Dr. İsmail Söylemez koordinatörlüğünde yürütülen anlaşmanın, ilk 5 yılın ardından 5’er yıllık periyotlarla devam ettirilmesi planlanıyor. Eğitim ve kültür alanlarında ortaklık kurmayı amaçlayan iş birliği protokolü, akademik personel ve öğrenci değişimi, araştırmalar için kaynak paylaşımı, ortak projeler, ortak bilimsel toplantılar, sempozyumlar, paneller ile akademik bilgi ve veri paylaşımı gibi çalışmaları kapsıyor.

İşbirliği protokolüyle ilgili açıklamalarda bulunan İNÜAFAM Müdürü Dr. İsmail Söylemez, protokolün imzalanmasının ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın Samara Üniversitesi Rektörü Dr. Adem Borri Ondakie ve ekibini pandemi sonrasında İnönü Üniversitesi’ne davet ettiğini belirtti. Söylemez, aynı şekilde İNÜAFAM’dan bir heyetin de pandemi sonrası Etiyopya Samara Üniversitesi’ne gideceğini böylece imzalanan iş birliği protokolünün sahada da pekiştirileceğini vurguladı.

