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İş birliği protokolü imzalandı

SİVAS HABERLERİ  | 29.09.2020 16:37 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü imzalandı.Sivas Valiliğinde gerçekleştirilen imza törenine Vali Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü imzalandı.
Sivas Valiliğinde gerçekleştirilen imza törenine Vali Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Vali Yardımcısı Çağlar Partal, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve okul müdürleri katıldı.
Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Ayhan; "Öğrencilerimiz, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitemizin imkan ve deneyimlerinden yararlanacak" dedi.
Ayhan, daha sonra Kul ve Savaşçı ile birlikte iş birliği protokolünü imzaladı.
İş birliği protokolü kapsamında; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim alan öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin imkan ve deneyimlerinden yararlanması sağlanacak. Bu kapsamda öğrencilerin bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve yerleştirmek üzere gerekli koşulların düzenlenmesi hedefleniyor.

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