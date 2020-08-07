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İş insanın bağışladığı MR cihazı hizmete girdi

ÇORUM HABERLERİ  | 07.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Sungurlu Devlet Hastanesi’ ne bağış yapılan Manyetik Rezonans (MR) cihazı hizmete girdi.Hastaneden Yapılan açıklamada, ”Kurulumunun tamamlanmasına müteakip hizmet vermeye başlayan MR Cihazı, Hastanemizdeki hekimlerin ileri teknolojiyi kullanarak görev yapmalarına olanak sağlamış ve vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetinin niteliğine ivme kazandırmıştır.

Sungurlu Devlet Hastanesi’ ne bağış yapılan Manyetik Rezonans (MR) cihazı hizmete girdi.
Hastaneden Yapılan açıklamada, ”Kurulumunun tamamlanmasına müteakip hizmet vermeye başlayan MR Cihazı, Hastanemizdeki hekimlerin ileri teknolojiyi kullanarak görev yapmalarına olanak sağlamış ve vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetinin niteliğine ivme kazandırmıştır. Bu sayede vatandaşlarımız yerinde sağlık hizmeti alabilecek, MR tetkiki için nakil ihtiyacı oluşmayacaktır.
Hastanemize kurulan MR cihazı en yeni teknoloji ile daha hızlı ve yüksek görüntü kalitesinde MR çekimi yapabilmektedir. Sahip olduğu özellikler sayesinde çekim sırasında son derece sessiz çalışmakta olan MR cihazı, ayrıca çekim için geçen süreyi oldukça kısa tutmaktadır. Bu özellikler klostrofobisi (kapalı alan korkusu) olan hastaların MR korkusu için büyük önem taşımaktadır. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi gibi birçok branşı ilgilendiren hastalıkların tanı metodları arasında üst sıralarda yer alan MR görüntüleme hizmetinin faaliyete geçmesi verilen sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini artıracaktır. Doz veya zararlı ışın olmadan yapılabilecek bu çalışma sayesinde MR check-up verileri elde edilebilir. Hamile ve çocuklar gibi hassas hasta gruplarında kontrast madde verilmeden görüntüleme yapılabilmektedir.
Hastanemize MR cihazı bağışlayarak vatandaşlarımızın değerli bir hizmetten faydalanabilmesine vesile olan hayırsever iş insanı Habip Bekmezci’ye teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı

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Bahabey Kalkan Eczanesi
Merkez
Hicret Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Aktaş Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Merkez Ecz. Eczanesi
Osmancik
Merkez Eczanesi
Sungurlu
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