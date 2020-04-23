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İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 19:36 | Son Güncelleme

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin iş makinelerini ejderha ve file dönüştürüp balonlarla süslendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, şehir turu yaparak çocukların ve Antalyalıların bayramını kutladı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin iş makinelerini ejderha ve file dönüştürüp balonlarla süslendiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu, şehir turu yaparak çocukların ve Antalyalıların bayramını kutladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da konvoyun coşkusuna balkonlarından katılan Antalyalıları selamladı.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin korona virüse karşı cadde ve sokakları dezenfekte eden ve çocukların uzun süredir balkonlardan izlemek durumunda kaldığı iş makineleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ejderhaya, dev kulakları ve hortumuyla file dönüştü, balonlarla süslendi ve kenti turlayarak bayramı kutladı.
Pamuk Prenses gibi masal ve çizgi film karakterlerinin yer aldığı 23 Nisan konvoyu dün ilk olarak kentin sokaklarına çıkmıştı. Dün Cumhuriyet Meydanı gibi kentin ana noktalarından geçen konvoy bugün de farklı mahallerde yol aldı. Antalya’nın en kalabalık mahallerinden Güzeloba’dan başlayan ve çocuklar için süslenen yaklaşık 50 araçlık dev konvoy aralarında Çağlayan, Şirinyalı, Yeşilbahçe, Elmalı, Kışla, Kızıllsaray, Bahçelievler, Meltem gibi onlarca mahalleye uğradı.
Belediye Başkanı Ümit Uysal da eşi Ümran Uysal’la birlikte konvoydan çocukların ve Muratpaşalıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılını kutladı. Bayramı evlerinde kutlayan çocukların ve Antalyalıların ilgisi ise yoğun oldu. Konvoydan yükselen 23 Nisan şarkılarına mahalle sakinleri de eşlik etti, her biri birer 23 Nisan köşesi haline gelmiş balkonlardan Türk bayrakları sallandı.

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İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:07

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Muratpasa
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Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
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Muratpasa
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