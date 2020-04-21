İş ve kariyer merkezi istihdamda büyük rol oynuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İş ve Kariyer Merkezi, işverenler ve iş arayan vatandaşlar arasında köprü vazifesi görerek kentin istihdam kapasitesini güçlendirip işsizlik sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla örnek anlayışını gün geçtikçe ilerletiyor.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, belediyeciliğin sadece altyapı ve üst yapıdan ibaret olmadığını hayata geçirdiği sosyal odaklı projelerle kanıtlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan işveren, sanayici, iş insanı ve işletmeciyle sürekli iletişim ve diyalog sağlayarak genç işsizlere, ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda yeni kariyer seçenekleri bulmak, yardımcı olmak ve ülkenin geleceğini yetenekli kalifiye elemanlar kazandırmak için gayret gösteriyor. Ekim 2019’dan bugüne kadar iş bulmak için her gün onlarca kişinin müracaat ettiği İş ve Kariyer Merkezi’nde şu ana kadar; 18 engelli, 121 kadın ve 278 erkek olmak üzere toplam 417 kişi vasıflarına uygun işlere yerleştirildi. İş ve Kariyer Merkezi’nin işleyişinde ise ilk olarak tüm iş başvuruları kayıt altına alınıyor. Ardından iş arayan vatandaşların eğitim düzeyleri ve yetenekleri belirlenip kategorize edilerek veri tabanı oluşturuluyor. Daha sonra ise işverenlerin istek ve taleplerinden yola çıkılarak iş arayanlar ile işletme sahipleri arasında bir köprü kuruluyor.

Merkezin ana hedefleri arasında vatandaşların mevcut donanımlarına göre iş bulmalarını sağlamak yer alırken İŞKUR ile işbirliği halinde iş arayan bireylerin deneyim kazanmaları adına eğitimler veriliyor. Ayrıca merkezin sadece bir iş ve personel bulma organizasyonu değil aynı zamanda iş birliği, güç birliği, gönül birliği hareketi olduğu kurumun çalışma prensipleriyle sık sık anımsatılıyor.

