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İş yerindeki 3 boyutlu yazıcıyla siper maske yapıp hastanelere bağışlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerine kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla ile ürettiği siper maskeleri sağlık çalışanları için hastaneye bağışlıyor.Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerinde kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oluyor.

Kocaeli’nin Gölcük Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerine kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla ile ürettiği siper maskeleri sağlık çalışanları için hastaneye bağışlıyor.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, iş yerinde kurduğu 3 boyutlu yazıcıyla korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek oluyor. Korona virüs nedeni ile hastanelerde koruyucu ürün ihtiyacının arttığını gören Yılmaz, sağlık çalışanlarına destek olmak için iş yerinde siper maske üretmeye başladı. İş yerinde evinde çalışarak 3 boyutlu yazıcıyla günde yaklaşık 40 tane siper maske üreten Yılmaz, daha sonra maskeleri ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına bağışlıyor.
Kendi imkanları ile korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla üretimine devam edeceğini belirten Yılmaz, “Korona virüs nedeni ile kullanılmaya başlanan maskeyi kendim tasarladım. 3 boyutlu yazıcıyla günde 40 tane siper maske üretiyorum. Evde de üretmeye devam diyorum. 5 yaşındaki kızım da bana yardımcı oluyor. Yaptığım koruyucu maskeleri daha sonra hastanelere ücretsiz veriyorum. İhtiyacı olan sağlık çalışanları ve polisler için üretmeye devam edeceğim. Ben bu ürünler karşılığında herhangi bir ücret almıyorum” dedi.

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