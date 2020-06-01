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İş yerini açtı vatandaşa çorba dağıttı

KİLİS HABERLERİ  | 01.06.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kilis’te lokantası bulunan esnaf Erdoğan Aktaş, pandemi süreci nedeniyle kapanan iş yerini bugün açarak vatandaşlara çorba dağıttı.20 Mart tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf Erdoğan Aktaş, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de başlayan normalleşme süreciyle lokantasını açtı.

Kilis’te lokantası bulunan esnaf Erdoğan Aktaş, pandemi süreci nedeniyle kapanan iş yerini bugün açarak vatandaşlara çorba dağıttı.
20 Mart tarihinde korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf Erdoğan Aktaş, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de başlayan normalleşme süreciyle lokantasını açtı. Lokantasını açar açmaz vatandaşlara çorba dağıtan Aktaş, 20 Mart tarihinden beri iş yerinin kapalı olduğunu ifade ederek, “Bugün ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan ile bir yerimizi açıyoruz. Rabbim bizi ve ülkemizi bu korona virüsten bir an önce kurtarsın, eski günlerde olduğu gibi bereketli günlere geri dönmek istiyoruz” dedi.

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