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İş yerlerine tütün ve Covit-19 denetimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 12:41 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve beraberindeki heyet, Kent Merkezindeki işletmeleri ziyaret ederek Koronavirüs (Covit19) Tedbirleri ve “4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında” denetim ve bilgilendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Uğur Bilge, işletmelere yaptığı ziyarette kapalı alan tanımına dikkat çekerek, “Sigara içilmez” yasal uyarı levhalarının herkes tarafından görülebilir bir yerde olması gerektiğini vurguladı. Müdür Bilge; siyaretteler de Koronavirüs tedbirleri hakkında da bilgilendirme yaparak, Kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği belirterek, Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu Covid-19 bilgilendirmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yazılı olduğu broşürleri dağıttı. Bilge; Covit-19 Denetimi ve Dumansız hava sahasını korumak amacıyla bu tür bilgilendirici denetim ve ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin iş yerlerine yaptığı denetim ve ziyaretlerine, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz, Şube Müdürü Muzaffer Pınar ve tütün kontrol denetim ekibi eşlik etti.

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