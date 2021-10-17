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İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

17.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş yerlerinin camını kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir banka ile iş yerinin camını parke taşıyla kıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyet gösteren bir banka ile yanındaki züccaciye dükkanının camı, henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi tarafından parke taşıyla kırıldı.

İş yerlerinin camının kırıldığını fark eden çevredeki esnaf, polis ekiplerine haber verdi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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