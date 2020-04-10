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İscehisar Belediyesi alt yapı atağı başlattı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 10.04.2020 14:55 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi tarafından ilçe genelindeki bozuk yollarda başlatılan kilitli parke tamiratı ve yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor.İscehisar Belediyesine bağlı Fen işleri ekipleri yol tamiratı çalışmalarına başlayarak ilçede adeta alt yapı atağı başlattı.

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesi tarafından ilçe genelindeki bozuk yollarda başlatılan kilitli parke tamiratı ve yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
İscehisar Belediyesine bağlı Fen işleri ekipleri yol tamiratı çalışmalarına başlayarak ilçede adeta alt yapı atağı başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin; “İlçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi yolların bozuk olması. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak ve yaşamını kolaylaştırmak amacıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor Bozuk olan mahallelerimizdeki yollarda kilitli parke bakım ve yama işlemi yaparak düzenli hale getiriyoruz.” dedi.

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