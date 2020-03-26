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İscehisar ilçesinde korona virüse karşı mücadele devam ediyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.03.2020 10:33 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İscehisar ilçesi halk pazarının kurulacağı alanında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.Konu hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İscehisar ilçesinde korona virüse karşı mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde yeni tip Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İscehisar ilçesi halk pazarının kurulacağı alanında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
Konu hakkında bilgi veren İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “İlçemiz genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yarın Halk pazarı olması dolayısıyla halkımızın sağlığını göz önünde bulundurarak pazar alanını dezenfekte ettik. Gerekli tüm tedbirleri alarak tehlikenin en aza inmesi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın da yapılan uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz.” dedi.

İscehisar ilçesinde korona virüse karşı mücadele devam ediyor

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