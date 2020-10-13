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İscehisar’da üst geçit ve elektrik trafolarında restorasyon çalışması

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 13.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçede ki kötü görüntünün önüne geçmek amacı ile üst geçit ve elektrik trafolarında boya ve badana çalışması yapılmaya başlandı.İscehisar’ın daha güzel bir görünüme kavuşturulması adına başlatılan çalışmalar devam ediyor.İscehisar’ı her şeyiyle güzelleştirmek adına çalışma başlattıklarını kaydeden Belediye Başkan Ahmet Şahin, “Çalışmalar kapsamında İlçe merkezinde bulunan elektrik trafolarını görüntülü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla boyuyoruz.

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından ilçede ki kötü görüntünün önüne geçmek amacı ile üst geçit ve elektrik trafolarında boya ve badana çalışması yapılmaya başlandı.
İscehisar’ın daha güzel bir görünüme kavuşturulması adına başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İscehisar’ı her şeyiyle güzelleştirmek adına çalışma başlattıklarını kaydeden Belediye Başkan Ahmet Şahin, “Çalışmalar kapsamında İlçe merkezinde bulunan elektrik trafolarını görüntülü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla boyuyoruz. Afyon Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet üst geçidinin boyası dökülen ve paslanan metal korkuluklarını boyadık, üst geçit yanındaki duvara Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olan 30 Ağustos silueti resmedildi. İlçemizi güzelleştirmek adına çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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