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İşçi dostu Başkan Çolakbayrakdar’dan personele moral ziyareti

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarından sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kenan Çelik ile evleri yangında hasar gören Savaş Kınık ve Bayer Alpay’ı ziyaret etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarından sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Kenan Çelik ile evleri yangında hasar gören Savaş Kınık ve Bayer Alpay’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, işçi dostu belediye olarak hizmetlerle vatandaşların her anında yanlarında olduklarını söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçen ay evi yanan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 40 yaşındaki 4 çocuk babası Bayer Alpay’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da her konuda çalışanlarının yanlarında olacaklarını ifade etti. Çocuklarla yakından ilgilenerek Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sinan ve Sinem’ çizgi karakterinden oluşan Yap-Boz seti hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi işçi dostu bir belediyedir. Bizler her zaman işçilerimizin yanında olup, bu şehrin huzuruna katkı sunmak ve bu şehrin mutluluğunu artırmak için 7 gün 24 saat prensibiyle çalışıyoruz. Hepimizin ortak kaygısı; Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde yaşamaktır. Bütün gayretimiz ve çabamız ülkemizin daha güçlü olması içindir.” diye konuştu. Bayer Alpay ise evinin yandığı gün Başkan Çolakbayrakdar’ın yanlarında olduğunu ve her türlü desteği verdiği için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Ziyarette Başkan Çolakbayrakdar’a eşlik eden Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ise, Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman işçinin yanında yer aldığına dikkati çekerek, “Geçen ay arkadaşımızın evi yandı. Bizler ne yapabiliriz diye düşünürken Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar, aynı gün belediyenin bütün imkanlarını seferber ederek, evi eskisinden daha iyi duruma getirdi. Her zaman yanımızda olan Başkan Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Ardından Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet bölgesinde sağlık problemlerinden dolayı tedavi sürecinde olan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Kenan Çelik’i ziyaret etti. Çelik’e acil şifalar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerin her anında yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek “Moral vermek ve dua etmek için her zaman olduğu gibi onların yanındayız. Rabbim dermansız dert vermesin. Bu vesileyle hasta olan ve tedavi gören hemşehrilerime Rabbimden şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.
Çelik ailesi ise Başkan Çolakbayrakdar’ın kendilerini ziyaret etmesinden oldukça mutlu olduklarını belirterek “Rabbim devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.
Sonrasında ise Başkan Çolakbayrakdar, Yeşil Mahalle’de ikamet eden ve evi yangında hasar gören Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Savaş Kınık’ı ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, “İşçi dostu belediye olarak Kocasinan’da hayata başlamış her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında yanlarında olmaya gayret ediyoruz” dedi. Kınık ise, ziyaretinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Ev Ziyaretlerinde Başkan Çolakbayrakdar’a, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Başkan Yardımcıları; İlyas Yıldırım ve Hasan Kılıç ile birim müdürleri de eşlik etti.

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