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  4. İşçi taşıyan minibüs TIR’a çarptı : 3 ölü, 9 yaralı

İşçi taşıyan minibüs TIR’a çarptı : 3 ölü, 9 yaralı

29.01.2021 00:23 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde işçi taşıyan minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii’nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde işçi taşıyan minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 9 kişi de yaralandı.
Bandırma - Biga Karayolu Hıdır Kavşağı Mevkii’nde meydana gelen kazada tavukhane sarım işçilerini taşıyan Galip D. idaresindeki 10 AEM 464 plakalı 12 kişilik minibüs, İsmail D. yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı dorse takılı 46 EJ 660 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Galip Dinçer ile minibüsteki işçilerden Hüsemettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi. Minibüste bulunanlardan ikisi Suriye uyruklu toplam 9 kişi de yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen çok sayıda ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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