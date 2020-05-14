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İşçi ve memurlara banka promosyonu ödenecek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi, işçi ve memur maaş promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaştı.

İşçi ve memurlara banka promosyonu ödenecek

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi, işçi ve memur maaş promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaştı. Promosyon ödemeleri bayram öncesi işçi ve memurların hesaplarına yatırılacak.
Kdz. Ereğli Belediyesi, işçi ve memur 300 personeli ilgilendiren maaş promosyonu için Vakıflar Bankası ile anlaştı. Her bir çalışan için 5 bin 629 lira olarak belirlenen promosyon ödemeleri bayram öncesi çalışanların hesaplarına yatırılacak.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, maaş promosyonu anlaşmasını Vakıflar Bankası Kdz. Ereğli Şube Müdürü Cengiz Tandoğdu ile imzaladı. Bölgede en yüksek promosyon anlaşmasına imza attıklarını söyleyen Başkan Posbıyık: “ bayram öncesi promosyonları hesaplarına yatacak olan personele ‘Güle güle harcayın’ dedi.”
Vakıfbank yetkililerine de teşekkür eden Başkan Posbıyık, şu ifadeler eyer verdi:”Bu yıl promosyon mevzuatı için ihaleye çıktık. Yine her zaman olduğu gibi Vakıflar Bankası ihaleyi kazandı. 5 yıllığına memurlarımızın ve işçilerimizin maaşlarının ödenmesi için anlaşmaya vardık. Yaptığımız anlaşmaya göre bölgede en fazla promosyonu bizim memurlarımız ve işçilerimiz alacak. 2 Başkan Yardımcısı, 193 memur, 97 işçi, 8 sözleşmeli personel kişi başına 5 bin 629 lira promosyon alacaklar. 20 Mayıs tarihine kadar ödemeler yapılacak. Yani bayramdan önce paralar işçi ve memurlarımızın hesaplarına yatmış olacak. 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlayan bu anlaşma 14 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecek. Vakıflar Bankası’na gösterdikleri bu yakınlıktan dolayı Belediyemize dostça bakışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yukarıdaki Genel Müdür’e kadar şükranlarımı sunuyorum. Hem bankaya hayırlı uğurlu olsun, hem de çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle birlikte bayram arifesinde güle güle harcasınlar.”

İşçi ve memurlara banka promosyonu ödenecek

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