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İşçilere rekor ücret artışı

İHA İHA
18.01.2024 08:14 | Son Güncelleme:
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Özçelik-İş Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında geçen Eylül ayından itibaren devam eden MESS Grup Toplu İş Sözleşme süreci, masa başında ve metal işçilerinin ücretlerine yüzde 98.8 oranında rekor bir ücret artışıyla imzalandı.

İşçilere rekor ücret artışı

Sözleşme sürecine dair ilişkin açıklama yapan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, "Uzun ve meşakkatli bir toplu iş sözleşme süreci yaşadık. Sözleşmemizi üyelerimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, masa başında, üyelerimizin ve ailelerinin yüzünü güldürecek, onlara bir nebze de olsa rahat bir nefes aldıracak şekilde imzalamayı başardık" dedi.

Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Değirmenci, "Bugün MESS’in çağrısı üzerine yaptığımız görüşme neticesinde Toplu İş Sözleşmemizin birinci altı aylık diliminde; saat ücreti 65 TL’nin altında olan ücretler 65 TL’ye çekilmiş, bunun üzerine yüzde 32 artış sağlanmış, bunun da üzerine 30 TL seyyanen zam uygulanmıştır. 15 yılda sınırlandırmak şartıyla her kıdem yılı için de 2 TL kıdem zammı ilave edilmiştir. Tüm bu artışlar kapsamında üyelerimizin ücretlerine sözleşmenin ilk altı ayı için ortalama yüzde 98.8 oranında artış yapılmasını sağladık" diye konuştu.

"SOSYAL YARDIMLAR YÜZDE 140 ARTACAK"

Sözleşmenin diğer dilimlerindeki ücret artışlarını da paylaşan Değirmenci, şunları söyledi:
"Sözleşmenin ikinci altı aylık dönemi için yüzde 30, altı aylık enflasyonun yüzde 30’u aşması halinde ise enflasyon oranı kadar, üçüncü altı aylık dilim için enflasyon+3, dördüncü altı ay için ise enflasyon oranında ücretlere artış yapılacak. Sosyal yardımlarda da birinci yılda yüzde 140, ikinci yılda yıllık enflasyon oranında artışlar yapılacak. Daha geniş ve detaylı bilgileri, şube başkan ve yöneticilerimiz üyelerimizle işyerlerine döndüklerinde paylaşacaklar. Daha birçok ciddi kazanımın yer aldığı sözleşmemiz, bizlere güvenen, inanan, dik bir şekilde yanımızda duran üyelerimize, işyerlerimize, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Sözleşme sürecinde kararlı bir şekilde bizlere destek ve katkı veren üyelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, alın ve akıl terlerinin karşılığı olan ücretlerini güzel günlerde, aileleriyle birlikte, sağlık ve huzur içerisinde harcamayı nasip etsin."

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