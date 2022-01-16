İşçilere vinçle çay servisi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.
Çay bardaklarını hazırlayarak tepsiye koyan iş yeri sahibi, daha sonra tepsiyi vincin kancasına taktı. Vinç operatörü de yaptığı manevralarda çay tepsisini işçilere uzattı.
İşçilerin tepsiye uzanıp çayı alması renkli görüntüler oluşturdu.
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