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İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 8 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 05.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’dan Giresun’a giden işçileri taşıyan midibüs Gümüşhane-Kelkit karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Diyarbakır’dan Giresun’a giden işçileri taşıyan midibüs Gümüşhane-Kelkit karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Diyarbakır’dan Giresun’a inşaatlarda çalışma üzere giden işçileri taşıyan Zülfi Boğatekin yönetimindeki 34 HF 3593 plakalı midibüs karayolunda ilerlerken Pirahmet köyü sınırlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Pirahmet kavşağına yakın noktada gerçekleşen kazada yolcular İskender Ertan (35), Musa Berke (22), Necmettin Kavut (27), Metin Kurt (33), Veysi Ekdemir (27), Yakup Ertan (21), Ferdi Baytimur (20), İbrahim Okuyucular (27) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 8 yaralı

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