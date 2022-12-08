İsdemir, Hatay İpeği’nin yaygınlaştırılmasına destek veriyor

Şirketin katkısıyla İskenderun’daki Halk Eğitim Merkezi’nde ipek dokuma kursu açıldı. Hedef, Hatay İpeği dokuma eğitimiyle ilgili kursları bölgedeki diğer ilçelere de taşımak.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden İsdemir, faaliyet gösterdiği İskenderun’un sosyoekonomik hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Şirket bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslar arasına eklenen Hatay İpeği ile ilgili farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Bu kapsamda İsdemir çalışanlarının eşleri, devamında da bölgedeki kadınları üretime dahil etmek amacıyla İskenderun Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ipek dokuma kursu başlatıldı.

İskenderun Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılacak kursun protokolü, İsdemir lojman bölgesi Yunus Emre Çay Bahçesi’nde düzenlenen törenle imzalandı. Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ve İsdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral katıldı.

Yapılan açıklamaya göre şirket, İskenderun için sosyal ve ekonomik fayda üretiyor. Sosyal hayatta Çocuk Trafik Eğitim Parkı, okullara dezenfektan desteği gibi projelerle İskenderunluların yanında olan İsdemir, Hatay İpeği dokuma kursuyla bölgesi için yepyeni bir projeye imza atıyor. Şirket, imzalanan Hatay İpeği Projesi protokolü kapsamında üç yıl sürmesi planlanan kurs için yer ve ekipman temini sağlayacak, kursla ilgili ihtiyaçları karşılayacak. İlk aşamada İsdemir çalışanlarının eşlerinin katılacağı kurs, bölgedeki kadınlardan gelen ilgiye göre komşu ilçelere de yayılacak.



