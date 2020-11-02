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İskele Mahallesinin doğalgaz sorunu çözülüyor

VAN HABERLERİ  | 02.11.2020 17:13 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın girişimleri sonucu İskele Mahallesi sakinleri yıllardır hasretini çektiği doğalgaza kavuşuyor.Göreve geldiği günden itibaren İskele Mahallesi’nde yaşanan doğalgaz sorununu her platformda dile getirerek çözüm yollarını arayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kangren haline gelen sorunu çözüme kavuşturdu.

İskele Mahallesinin doğalgaz sorunu çözülüyor

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın girişimleri sonucu İskele Mahallesi sakinleri yıllardır hasretini çektiği doğalgaza kavuşuyor.
Göreve geldiği günden itibaren İskele Mahallesi’nde yaşanan doğalgaz sorununu her platformda dile getirerek çözüm yollarını arayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kangren haline gelen sorunu çözüme kavuşturdu. Her seçim döneminde astıkları ‘Doğalgaz gelmeden bu mahalleye siyasetçiler giremez’ pankartıyla sık sık gündemdeki yerini koruyan mahalle sakinleri doğalgaza kavuşurken, siyasetçiler ise bir sonraki seçimde Başkan Akman’ın emek ve çabaları sonucu rahat bir şekilde İskele Mahallesi’ne girmiş olacak.
İskele Mahallesi’nde yapılan kurban kesiminin ardından AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, imardan kaynaklı yıllardır yaşanan ve adeta kangren haline gelen doğalgaz sorununu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in takdiri ile bakanlıklar nezdinde yaptıkları yoğun görüşmeler sonucu çözdüklerini ifade etti. Başkan Akman, “1992 yılında Van Gölü’ndeki su seviyesinin yükselmesiyle İskele Mahallesi sahili, 1995 yılında 1655 koduna çekilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘afete maruz bölge’ olarak ilan edilmişti. 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı onayıyla Van Gölü Havzası afet kodu tekrar 1652 - 1653 bandına çekildi. Ancak kod değişikliğinden kaynaklı olarak sahil şeridinde imarın yeniden yapılması gerekiyordu. İmara açık olmadığı için bu işlemler tamamlanıncaya kadar oraya doğalgaz götürebilme imkanı yoktu. Şimdi imar konusu çözüldü ve doğalgaz için ilk kazma vuruldu” dedi.
İskele Mahallesi’nin bir an evvel doğalgaza kavuşması için Aksa Van Bölge Müdürlüğünü sık sık ziyaret ederek yetkililerle istişarelerde bulunduklarını da dile getiren Başkan Akman, “Vatandaşlarımızın mağdur olduklarını kendilerine ilettik. Sağ olsunlar onlar da bizim bu talebimiz üzerine İskele Mahallemize doğalgaz hattı çekmeye karar verdiler ve hemen çalışma başlattılar. Bundan dolayı Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ile Aksa Van Bölge Müdürümüz Hikmet Turan Güler’e teşekkür ediyorum. Doğalgazın, İskele Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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