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İskenderun'da etkili olan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı

06.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri battı.

İskenderun Körfezi'nde etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Limana demirleyen balıkçı teknelerinden bazıları lodos nedeniyle battı.

Balıkçılardan bazılar da teknelerinin batmaması için çalışma yapıyor.

Teknelerin yanındaki bir tırın da suyun içinde olduğu görüldü.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kıyı bandının zarar gördüğü ilçede lodosun etkisiyle yükselen deniz sularının caddelere kadar gelmesi nedeniyle belediye ekipleri çalışma yapıyor.

İskenderun Belediyesi ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

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Balıkçı İskenderun Hatay deniz su Lodos

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