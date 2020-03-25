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İskenderun’da günde 3 bin maske üretilecek

HATAY HABERLERİ  | 25.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında günde 3 bin maske üretilecek.İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, korona virüs ile mücadele tedbirleri konusunda neler yapıldığını kaymakamlık binası önünde açık havada düzenlenen basın toplantısında duyurdu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında günde 3 bin maske üretilecek.
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, korona virüs ile mücadele tedbirleri konusunda neler yapıldığını kaymakamlık binası önünde açık havada düzenlenen basın toplantısında duyurdu. İskenderun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay maske üretimine geçtiğini ve bir bölümünün üretiminin tamamlandığını belirten Kaymakam Yönden, günde 3 bin ayda 100 bin adet maske üretme hedefinde olduklarını belirtti. Yönden, “Elimize geçen ilk maskeleri sağlıkçılara vereceğiz. Devam eden üretimlerde 10 bin adetini sınırdaki askerlerimize göndereceğiz bu konuda talep var. 45 kişilik bir ekip gecesini gündüzüne katarak bu iş için çalışıyorlar. Artık maske konusunda sıkıntılı bir süreç kalmadı biz dağıttığımız maskelerle ilgili hiçbir yerden ücret talep etmeyeceğiz" dedi.
Teknik ve Endüstri Mesleki Anadolu Lisesi ile ilgili bir çalışmaları olduğunu bunun da devreye girmesiyle günlük 30 bin maske üretmeyi hedeflediklerini belirten Kaymakam Yönden, "Önümüzdeki hafta içerisinde plastik çatal kaşık üretmeye başlayacağız. Bu konuda kurumlar arası koordinasyon sağlandı. Bu arada İskenderun Organize Sanayi Bölgesinin katkılarıyla Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafında üretimi yapılan 500 kilo dezenfekten satın alındı. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere çeşitli kurumlara ve sınırda görev yapan birliklerimize dağıtımı yapılacak. Halkımızdan tek talebimiz ise evde kalmalarıdır” diye konuştu.

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