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İskenderun’da kaçak ve sahte içki operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 24.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis bir ev ve iş yerinde sahte ve kaçak içki ele geçirdi.Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gözcüler Mahallesi’ndeki bir ev ve iş yerine, sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İskenderun’da kaçak ve sahte içki operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde polis bir ev ve iş yerinde sahte ve kaçak içki ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gözcüler Mahallesi’ndeki bir ev ve iş yerine, sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 69 litre sahte ve 17 şişe kaçak içki, 130 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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