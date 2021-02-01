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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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İskenderun’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlileri kent genelinde belirlenen 5 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.Uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 650 gram esrar, 393 adet Captagon hap, 468 gram sentetik uyuşturucu ve 100 adet 9.19 mm mermi ele geçirildi.Operasyonda E.A., M.T., H.T., F.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlileri kent genelinde belirlenen 5 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 650 gram esrar, 393 adet Captagon hap, 468 gram sentetik uyuşturucu ve 100 adet 9.19 mm mermi ele geçirildi.
Operasyonda E.A., M.T., H.T., F. A., M.A adlı 5 şüpheli gözaltına alındı.

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