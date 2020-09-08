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İskenderun’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 08.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonlarında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında C.Ö.

İskenderun’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş operasyonlarında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında C.Ö. isimli şahsın Pınarbaşı Mahallesindeki ikametinde dedektör narkotik köpeği ARVEN eşliğinde yaptıkları aramada 4 parça halinde 560 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği. “Dur” ihtarına uymayarak kaçan kovalama sonucu durdurulan araçta yapılan aramada kullanıma hazır 53 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü İ.H.R. isimli şahsa trafiği tehlikeye düşürmek ve tehlikeli araç kullanmak suçundan bin 516 lira idari para cezası uygulandı.
İskenderun Ağır Bakım Kavşağı Işıklarda KOM Grup Amirliği ekiplerince durdurulan N.C. adlı şahsın yanında bulunan bez çuval içinde de 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

İskenderun’da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

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