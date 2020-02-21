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İskilip Belediyesi’ne yeni çöp aracı

ÇORUM HABERLERİ  | 21.02.2020 19:02 | Son Güncelleme

İskilip Belediyesi, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle İskilip Belediyesi’ne kazandırılan yeni çöp aracı hizmete alındı.Belediye kazandırılan yeni hizmet aracının hayırlı olması için temennide bulunan Belediye Başkanı Başkan Sülük, “Aracın belediyemize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ilçemiz adına teşekkür ederim” dedi.

İskilip Belediyesi’ne yeni çöp aracı

İskilip Belediyesi, araç parkını güçlendirmeye devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle İskilip Belediyesi’ne kazandırılan yeni çöp aracı hizmete alındı.
Belediye kazandırılan yeni hizmet aracının hayırlı olması için temennide bulunan Belediye Başkanı Başkan Sülük, “Aracın belediyemize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ilçemiz adına teşekkür ederim” dedi.

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