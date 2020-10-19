YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. İskilip’te Muhtarlar günü kutlandı

İskilip’te Muhtarlar günü kutlandı

ÇORUM HABERLERİ  | 19.10.2020 15:21 | Son Güncelleme

19 Ekim Muhtarlar Günü Çorum’un İskilip ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.Kutlamalar kapsamında muhtarlar ilk program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi.

İskilip’te Muhtarlar günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Çorum’un İskilip ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kutlamalar kapsamında muhtarlar ilk program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İskilip Muhtarlar Derneği yöneticileri anıta çelenk bıraktı.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Beyoğlan Köyü Muhtarı Hasan Korkmaz, “Gerek milli gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerin den dolayı şükranlarımı sunuyor ilçemiz de görev yapan tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın muhtarlar gününü en kalbi duygularımla kutluyor selam ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Programa Kaymakam Muharrem Eligül, İlçe Emniyet Müdürü Erol Karasu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hakan Güven, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İskilip’te Muhtarlar günü kutlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Erasmus+’un kalbi Karesi’de attı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Kayserispor’un eski futbolcusu Levent Kurt: "Kayserispor stajyerlik yapılacak kulüp değil"
Nilüfer’de ’öz şevkat ve psikoloji’ atölyesi
Nilüfer’de ’öz şevkat ve psikoloji’ atölyesi

Çorum Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:49
Öğle
12:30
İkindi
15:31
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Enginin Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Vali Çiftçi’den Başkan Ünlü’ye ziyaret
Vali Çiftçi’den Başkan Ünlü’ye ziyaret
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Osmancık'ta Vatandaşın PTT Çilesi
Osmancık'ta Vatandaşın PTT Çilesi
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Çorum’da Uyuşturucu Operasyonu
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
Dünyada bir ilk Osmancık'ta uygulanıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.