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"İslahiye biberi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

27.01.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İslahiye biberi" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

GAZİANTEP (AA) - UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'te "İslahiye biberi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan biberin tescillenmesiyle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısının 74'e yükseldiğini aktardı.

Akıncı, şunları kaydetti:

"2018'de başlattığımız çalışmada İslahiye biberinin yöremize ait bir ürün olduğu, üretim metotları, coğrafi sınırları ve ayırt edici özellikleriyle ortaya konuldu. İslahiye biberinin şehrimizin bir değeri olarak tescil altına alınmasını sağladık. Yurt içi ve dışında beğeniyle tüketilen ve önemli ticaret potansiyeline sahip biber, Gaziantep'in yemeklerinde taze, kurutmalık, toz ve pul biber olarak çok amaçlı kullanılıyor. Birçok kadim medeniyetin ortak kültürel mirasına ev sahipliği yapan şehrimizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almaya çalışıyoruz. Bunu şehrimiz adına kendimize bir görev olarak addediyoruz."

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