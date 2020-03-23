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İslahiye’deki camilerden dua sesleri yükseldi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.03.2020 23:45 | Son Güncelleme

İslahiye’deki camilerden yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası dua sesleri yükseldi.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatı ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’in ilçesi İslahiye’deki camilerden de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi.

İslahiye’deki camilerden yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası dua sesleri yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın talimatı ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’in ilçesi İslahiye’deki camilerden de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası camilerden dua edildi. Tüm Türkiye’de etkili olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının artması ile Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda İslahiye Merkez Dervişiye Camii’nden merkezi sistemle okunan yatsı ezanının hemen sonrasında devlete, millete ve sağlık çalışanlarına edilen duada, “Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım evimizde kalalım ve dua edelim yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa sürede kurtarsın, sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın Allah yar ve yardımcısı olsun" denildi.

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