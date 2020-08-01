Islak mayo enfeksiyon nedeni

İSTANBUL (AA) - Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yıldız Altan Aydın, "Islak mayo ile dolaşmayın. Islak mayo ile uzun süre dolaşmak vajina florasını etkileyerek en başta mantar olmak üzere vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar." uyarısında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aydın, tatil döneminde görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Islak mayoyla dolaşmanın yol açabileceği sağlık problemleri hakkında uyarı yapan Aydın, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığının bazı bilimsel kaynaklara göre erkeklerden yaklaşık 14 kat daha yüksek olduğunu kaydetti.

Aydın, “Bu yükseklik anatomik yapı ve hormonal nedenlere bağlıdır. İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda her yaş grubunda sık görülür ve en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan biridir. Kadınların yaklaşık yüzde 50-70’i hayatlarının herhangi bir döneminde idrar yolu enfeksiyonu geçirir ve bunların yüzde 20-30’unda sık tekrar eder." ifadelerini kullandı.