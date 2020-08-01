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Islak mayo enfeksiyon nedeni

İSTANBUL HABERLERİ  | 01.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yıldız Altan Aydın: - "Islak mayo ile dolaşmayın. Islak mayo ile uzun süre dolaşmak en başta mantar olmak üzere enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar"

İSTANBUL (AA) - Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yıldız Altan Aydın, "Islak mayo ile dolaşmayın. Islak mayo ile uzun süre dolaşmak vajina florasını etkileyerek en başta mantar olmak üzere vajinal enfeksiyonlara ve idrar yolu enfeksiyonuna zemin hazırlar." uyarısında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Aydın, tatil döneminde görülen enfeksiyon hastalıkları hakkında bilgi verdi.

Islak mayoyla dolaşmanın yol açabileceği sağlık problemleri hakkında uyarı yapan Aydın, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu görülme sıklığının bazı bilimsel kaynaklara göre erkeklerden yaklaşık 14 kat daha yüksek olduğunu kaydetti.

Aydın, “Bu yükseklik anatomik yapı ve hormonal nedenlere bağlıdır. İdrar yolu enfeksiyonları kadınlarda her yaş grubunda sık görülür ve en sık karşılaşılan enfeksiyonlardan biridir. Kadınların yaklaşık yüzde 50-70’i hayatlarının herhangi bir döneminde idrar yolu enfeksiyonu geçirir ve bunların yüzde 20-30’unda sık tekrar eder." ifadelerini kullandı.

Havuzlardan bakteri kapıp enfeksiyona yakalananlarının sayısının da arttığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

“Havuza giren kişilerin deri üzerindeki bakterileri, genital akutları ve idrar yolu akutları havuz suyuna karışabilir. Bunun yanı sıra havuzların temizliğinde kullanılan klor miktarı önemlidir. Klor oranının düşük olması hijyen ile ilgili problemler oluşturur. Klor fazlalığı ise vajinanın doğal yapısında bulunan yararlı bakterilerin ölmesine ve hastalık yapan bakterilerin çoğalmasına yol açar."

- Denizler kendini temizliyor

Denizlerin kendini temizleme özelliğinden bahseden Aydın, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Deniz suyundan enfeksiyon kapmamız zordur. Eğer yine de havuz tercih ediliyorsa sirkülasyonu fazla olan fiziksel ve kimyasal temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği havuzlar tercih edilmeli. Temizlik kurallarına uyulmayan havuzların, en kirli denizlerden daha tehlikeli olabildiği unutulmamalıdır."

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