SPOR

İşte Slimani'nin yeni takımı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Cezayirli golcü Islam Slimani, Premier Lig ekibi ile anlaştı. Emiliano Sala'nın özel uçakla kaybolmasının ardından golcü arayan Cardiff City'nin Slimani ile anlaştığı ve Sarı-Lacivertli kulüp ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

İşte Slimani'nin yeni takımı!

Ve Fenerbahçe, Islam Slimani'den kurtuluyor. Sezon başında Leicester City'den kiralanan, ancak geçen sürede Sarı-Lacivertil takıma beklenen katkıyı veremeyen Cezayirli golcü, yeni transferlere yer açmak için gözden çıkarılmıştı. Slimani'nin adresi ise belli oldu.

ISLAM SLIMANI, CARDIFF YOLCUSU

Cezayirli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'de yer alan Galler ekibi geçtiğimiz günlerde yeni transferi Emiliano Sala'nın bindiği uçağın kaybolmasından sonra golcü arayışlarına başlamıştı. Leicester'ın da Galler temsilcisine destek olmak amacıyla Slimani'yi Kanarya'dan alıp, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak bu ekibe vereceği öne sürüldü.

Slimani, Cardiff ile anlaşırken, Fenerbahçe Kulübü ile Leicester ve Cardiff City yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.

ERSUN YANAL'DAN SLİMANI AÇIKLMASI

Yeni Malatyaspor maçı sonrası Islam Slimani hakkında konuşan Ersun Yanal, "Slimani'yi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir gerçek var. İngiltere'deki kulübünün en pahalı transferi. Tutmadı, olmadı ama oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey yok. Transfer görüşmelerine izin verdik. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış. Bu planlamanın Fenerbahçe'nin zarar etmeden gerçekleşmesini istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

(Star)

PARTNERNATO'dan dudak uçuklatan rakam! Tam 100 milyon dolar artıracaklarNATO'dan dudak uçuklatan rakam! Tam 100 milyon dolar artıracaklar
Ve F.Bahçe forvetini buldu!Ve F.Bahçe forvetini buldu!
Fenerbahçeli Skrtel'a şok cezaFenerbahçeli Skrtel'a şok ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Islam Slimani cardiff city

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Tarihi takasta anlaşma sağlandı!

Tarihi takasta anlaşma sağlandı!

Ve Fatih Terim müjdeyi verdi!

Ve Fatih Terim müjdeyi verdi!

Serdar Aziz'e flaş teklif!

Serdar Aziz'e flaş teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Milli yıldızın transferi bitiyor

Milli yıldızın transferi bitiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

Serdar Aziz'de flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Defol git adi herif, forma numarana tüküreyim !
sizin allah belanızı vermişti zaten birde kendiniz buldunuz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Slimani'nin yeni takımı!

İşte Slimani'nin yeni takımı!

Fenerbahçe'nin Nicolas Castillo transferinde sona geldiği iddia edildi

Ve F.Bahçe forvetini buldu!

PFDK'dan Martin Skrtel'a 3 maç ceza

Fenerbahçeli Skrtel'a şok ceza

Fenerbahçe, Serdar Aziz için bekleme kararı aldı!

Fenerbahçe, Serdar Aziz için kararını verdi

Mehmet Ekici Ersun Yanal ile çıkışa geçti

Ekici Yanal ile çıkışa geçti

Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

Sadık performansıyla göz doldurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.