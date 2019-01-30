İşte Slimani'nin yeni takımı!

Ve Fenerbahçe, Islam Slimani'den kurtuluyor. Sezon başında Leicester City'den kiralanan, ancak geçen sürede Sarı-Lacivertil takıma beklenen katkıyı veremeyen Cezayirli golcü, yeni transferlere yer açmak için gözden çıkarılmıştı. Slimani'nin adresi ise belli oldu.

ISLAM SLIMANI, CARDIFF YOLCUSU

Cezayirli futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile anlaşmaya vardı. Premier Lig'de yer alan Galler ekibi geçtiğimiz günlerde yeni transferi Emiliano Sala'nın bindiği uçağın kaybolmasından sonra golcü arayışlarına başlamıştı. Leicester'ın da Galler temsilcisine destek olmak amacıyla Slimani'yi Kanarya'dan alıp, sezon sonuna kadar bedelsiz olarak bu ekibe vereceği öne sürüldü.

Slimani, Cardiff ile anlaşırken, Fenerbahçe Kulübü ile Leicester ve Cardiff City yönetimi arasında görüşmeler devam ediyor.

ERSUN YANAL'DAN SLİMANI AÇIKLMASI

Yeni Malatyaspor maçı sonrası Islam Slimani hakkında konuşan Ersun Yanal, "Slimani'yi beğenirsiniz beğenmezsiniz ama bir gerçek var. İngiltere'deki kulübünün en pahalı transferi. Tutmadı, olmadı ama oyuncu kalitesiyle ilgili bir şey yok. Transfer görüşmelerine izin verdik. Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış. Bu planlamanın Fenerbahçe'nin zarar etmeden gerçekleşmesini istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

(Star)



