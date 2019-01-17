SPOR

Islam Slimani'ye Championship'ten talip çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

İngiltere Championship takımlarından Aston Villa'nın Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Islam Slimani'ye Championship'ten talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak sezonun ilk yarısında ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. İngiliz basınının haberine göre İngiltere Championship takımlarından Aston Villa, Cezayirli forvet Islam Slimani'nin peşine düştü.

ABRAHAM YERİNE SLIMANI

Takımın genç forveti Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Wolverhampton'a satmayı planlayan Aston Villa'nın golcü eksikliğini Slimani ile doldurmayı düşündüğü belirtildi. Aston Villa, 24 takımlı Championship'te 27 haftada 38 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor. (SPORX)

47


Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu!F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Aston Villa Islam Slimani İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

G.Saray stoperini buldu! Ozan'ın yerine...

Ozan'a veda ettiler

Ozan'a veda ettiler

Ve Tolgay için resmi açıklama!

Ve Tolgay için resmi açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Başakşehir Visca'yı açıkladı! Fenerbahçe...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Ali Koç yıldız isim için Londra'da

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Gemileri yaktı! Sözleşmesini feshediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Islam Slimani'ye Championship'ten talip çıktı

Fenerbahçe'de ayrılık

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!

Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!

Fenerbahçe'de Erten Ersu ameliyat oldu

F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu!

Bursaspor-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci belirsizliği

F.Bahçe'de kaleci belirsizliği

Fenerbahçe Khouma Babacar ile anlaştı iddiası

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tuncay Şanlı: Arda Turan'a Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini söyledim

'Arda Turan'a sahip çıkmalıyız'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.