Islam Slimani'ye Championship'ten talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı ancak sezonun ilk yarısında ligde sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi. İngiliz basınının haberine göre İngiltere Championship takımlarından Aston Villa, Cezayirli forvet Islam Slimani'nin peşine düştü.

ABRAHAM YERİNE SLIMANI

Takımın genç forveti Tammy Abraham'ı Premier Lig ekibi Wolverhampton'a satmayı planlayan Aston Villa'nın golcü eksikliğini Slimani ile doldurmayı düşündüğü belirtildi. Aston Villa, 24 takımlı Championship'te 27 haftada 38 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor. (SPORX)



