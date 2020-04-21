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İslambey Mahallesi’nde temizlik çalışması yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.Ekipler son olarak İslambey Mahallesi ve Düğmeciler Mahallesi’nde temizlik, dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi çalışmalarını ilçe genelinde devam ettiriyor.
Ekipler son olarak İslambey Mahallesi ve Düğmeciler Mahallesi’nde temizlik, dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda özellikle caddeler, ara sokaklar, ortak kullanım alanları, bina girişleri, çöp konteynerleri, kaldırımlar ve parkların temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün aralıksız olarak çöp toplama çalışmalarını sürdürüyor.

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