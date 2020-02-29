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İşletme değerlendirme raporu, e-devlette

AKSARAY HABERLERİ  | 29.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletme değerlendirme raporunun artık e-devlette yer aldığını ifade etti.İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporunun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığını belirten ATSO Başkanı Göktaş, “KOSGEB tarafından uygulamaya konulan yeni çalışmalar kapsamında üyelerimiz artık işletmelerinin mevcut durumuna yönelik performanslarını e- devlet üzerinden takip edebileceklerdir.

İşletme değerlendirme raporu, e-devlette

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, işletme değerlendirme raporunun artık e-devlette yer aldığını ifade etti.
İşletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporunun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığını belirten ATSO Başkanı Göktaş, “KOSGEB tarafından uygulamaya konulan yeni çalışmalar kapsamında üyelerimiz artık işletmelerinin mevcut durumuna yönelik performanslarını e- devlet üzerinden takip edebileceklerdir. Bu kapsamda “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşan raporlama, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak hazırlanacaktır. Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2- 6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olacaktır” dedi.

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