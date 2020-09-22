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İşletme ve Pazarlama konusunda iç denetimler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.09.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm İşletme Müdürlüklerinde İşletme ve Pazarlama konusunda iç denetimler yapıldığı bildirildi.Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan ve İşletme - Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde yapılan denetimlerde, üretim sahalarındaki rampalar kontrol edilerek, yapılan işlerde varsa hata ya da eksiklikler tespit edildi, kaliteli emval üretimi konusunda talimatlar verildi.Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Bölge Müdürlüğü olarak üretimde kalitenin öncelikleri olduğunu belirterek, eğitime ve özellikle denetimlere büyük önem verdiklerini söyledi.Yapılan denetimler ile hata payının en aza indirildiğini belirten Orhan, özellikle de üretim konusunda standartlara uygun orman emvali elde edilmesi, üretim kayıplarının ortadan kaldırılması ve iş kazalarının önüne geçilmesi için iç denetimleri sıklıkla yaptıklarını dile getirdi.İşletme Müdürlüklerinde yapılan iç denetimler sonunda Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan ve İşletme - Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.Üretim işlerinde eğitim, kalite ve iş güvenliğini zorunlu kılan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, yapılan iç denetimler ile aynı zamanda Orman İşletme Şeflerinin bilgilerinin yenilenmesine de olanak sağladığı belirtildi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm İşletme Müdürlüklerinde İşletme ve Pazarlama konusunda iç denetimler yapıldığı bildirildi.
Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan ve İşletme - Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı tarafından tüm İşletme Müdürlüklerinde yapılan denetimlerde, üretim sahalarındaki rampalar kontrol edilerek, yapılan işlerde varsa hata ya da eksiklikler tespit edildi, kaliteli emval üretimi konusunda talimatlar verildi.
Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Bölge Müdürlüğü olarak üretimde kalitenin öncelikleri olduğunu belirterek, eğitime ve özellikle denetimlere büyük önem verdiklerini söyledi.
Yapılan denetimler ile hata payının en aza indirildiğini belirten Orhan, özellikle de üretim konusunda standartlara uygun orman emvali elde edilmesi, üretim kayıplarının ortadan kaldırılması ve iş kazalarının önüne geçilmesi için iç denetimleri sıklıkla yaptıklarını dile getirdi.
İşletme Müdürlüklerinde yapılan iç denetimler sonunda Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan ve İşletme - Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.
Üretim işlerinde eğitim, kalite ve iş güvenliğini zorunlu kılan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün, yapılan iç denetimler ile aynı zamanda Orman İşletme Şeflerinin bilgilerinin yenilenmesine de olanak sağladığı belirtildi.

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