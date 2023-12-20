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İsmail Kartal'dan kırmızı kart gören oyuncularına gönderme! ''Daha onlarla konuşmadım, konuşacağım...''

20.12.2023 20:05 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de, Kayserispor ile oynanan Süper Lig maçında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart görerek, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

İsmail Kartal'dan kırmızı kart gören oyuncularına gönderme! ''Daha onlarla konuşmadım, konuşacağım...''

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 4-3 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Cengiz Ünder ve Batshuayi’nin (3) golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAY DERBİSİNDE YOKLAR

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Müsabakanın uzatma dakikalarında duran top kazanan ev sahibinde atış öncesi hakeme itirazda bulunan Fred, sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ile konuşmasını sürdüren Fred bu kez doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Ev sahibinde Gökhan Sazdağı’nın 90+10. dakikada kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı giderken, hakem Küçük Mert Hakan Yandaş’a ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla saha dışına gönderdi. Böylece Fred’in ardından Mert Hakan Yandaş da Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Müsabakayı 4-3 kazanan Fenerbahçe, puanını 43’e yükseltirken maçı da 9 kişi tamamladı.

"KIRMIZI KARTLAR NASIL OLDU?

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İsmail Kartal, "Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak. Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız." dedi.

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