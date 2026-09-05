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İsmail Kartal mağlubiyetin sorumlusunu açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş mağlubiyetinin tek sorumlusunun kendisi ve ekibi olduğunu söyledi.

İsmail Kartal mağlubiyetin sorumlusunu açıkladı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Beklentilerin altında oyun oynadık. Üzgünüz, bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Taraftarlarımıza iyi futbol seyrettiremedik. Bu maçtan ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız" diye konuştu.

"BUGÜN TOPA SAHİP OLAMADIK"

Ligde oynadıkları 4 haftada da 1-0 öne geçtiklerinin hatırlatılması üzerine Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Biz topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün topa çok sahip olamadık. Oyun geçişe döndü çünkü sürekli uzun oynadık. Kaptırdığımız toplarla rakip pozisyonlar üretti. Fizik olarak iyi durumdayız. Bugün ne fizik ne taktik olarak iyi değildik."

"KAPTIRDIĞIMIZ TOPLARDA GERİ DÖNÜŞLERDE ZAYIF KALDIK"

Hakemlerin performansına yönelik soruyu yanıtlayan sarı-lacivertli teknik adam, ikinci yarı oyununa yönelik ise, "4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini bu akşamkiyle 4. oldu. Takdir hakları, sahadaki davranışları verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem’i 10 numara gibi 2. forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve 2. golü yedik" ifadelerini kullandı.

"KARARLARI YÖNETİMLE BİRLİKTE ALDIK"

İsmail Kartal, yabancı kuralında takımda tutulacak isimlerin karar verilmesi konusundaki soruya, "Transferlerle ilgili, transfer komitemiz yaz transfer sürecinde çalıştılar. Bizim de fikrimiz alındı. Yönetimle birlikte bu kararları aldık" yanıtını verdi.

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