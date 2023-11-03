İsmail Saymaz'dan Dilan-Engin Polat soruşturmasına dair 'gizli tanık' iddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Bu gelişmeden kısa süre sonra ise Polat ailesi ve yakın çevresi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması gündemden düşmezken İsmail Saymaz'dan da yeni bir iddia geldi.

"Engin ve Dilan Polat tutuklanabilir" açıklamasında bulunan ve gözaltı kararıyla ilgili önemli detaylar paylaşan İsmail Saymaz, Dilan ve Engin Polat soruşturmasında gizli bir tanık olduğunu ve gizli tanığın ifadelerinin belirleyici olacağını açıkladı.

Saymaz şüphelilerden bazılarının ifadesinin alınmaya başladığını, Engin ve Dilan Polat'ın ifadesinin de yarın (3.11.2023) alınabileceğini söyledi.







