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İsmail Yüksek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

20.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Yüksek ile ilgili son dakika açıklaması Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapıldı. Sarı-Lacivertli kulüp iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. Peki, İsmail Yüksek kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İsmail Yüksek kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

Fenerbahçe Spor Kulübü, İsmail Yüksek'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. İsmail Yüksek kvatandaşlar tarafından merak konu oldu. İşte Fenerbahçe'nin sözleşme yeniledicği İsmail Yüksek'in hayatı ve biyografisi...

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek 26 Ocak 1999 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi.

İsmail Yüksek şu an Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynamaktadır.

İSMAİL YÜKSEK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İşte İsmail Yüksek'in oynadığı takımlar:

  • Yıldırım Belediyespor

  • Gölcükspor

  • Fenerbahçe

  • Balıkesirspor (Kiralık)

  • Adana Demirspor (Kiralık)

  • Bursaspor (Kiralık)

  • Fenerbahçe

İsmail Yüksek'in Milli Takım kariyeri:

2022- Türkiye

FENERBAHÇE İSMAİL YÜKSEL İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda kadrosuna kattığı Bursalı futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

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