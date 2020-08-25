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İSMEK, Kartal’daki kurs merkezlerini çoğaltmaya hazırlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) Genel Müdürü Erkan Duyar, Kartal Belediyesi’ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) Genel Müdürü Erkan Duyar, Kartal Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İSMEK Genel Müdürü Erkan Duyar ile ilçedeki kültür merkezlerini gezerek, oluşturulacak yeni kurs merkezleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kartal’daki kurs merkezlerinin sayısını çoğaltmak için gerçekleştirilecek ortak çalışmalar kapsamında Genel Müdür Erkan Duyar, çalışmaların ilk adımı olarak Kartal Belediye Başkanı Adem Uçar ile birlikte kültür merkezlerini gezerek incelemelerde bulundu.
Söz konusu çalışmalar tamamlandığında Kartallılar, mesleki becerilerini geliştirebilecek eğitimler ile sanat eğitimlerinin yanı sıra, seminerler, sergiler, sempozyumlar, yayınlar vb. faaliyetlerden daha fazla faydalanma imkânı yakalayabilecek.

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