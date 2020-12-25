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İsmet İnönü İzmir’deki evinde anıldı

İZMİR HABERLERİ  | 25.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesindeki evinde ölüm yıl dönümünde kalabalıklarla anılan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2.

İzmir’in Konak ilçesindeki evinde ölüm yıl dönümünde kalabalıklarla anılan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bu yıl pandemi nedeniyle sadece Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu tarafından anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 47. yıldönümünde, İzmir’in Konak ilçesinde doğduğu evde buruk bir törenle anıldı. Daha önceki yıllarda kalabalıkların katıldığı törenle anılan İnönü için, bu yıl pandemi nedeniyle sadece Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun hazır bulunduğu sade bir anma töreni düzenlendi.
İsmet İnönü’nün Konak Belediyesi’nin restorasyonuyla müzeye dönüştürülen evindeki İnönü büstüne kırmızı gül bırakan Başkan Abdül Batur, pandemi nedeniyle böyle bir anma gerçekleştirmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Konak Belediyesi’nin her yıl düzenlediği anma töreninin bu yıl pandemi nedeniyle kalabalıklarla gerçekleştirilemediğini vurgulayan Başkan Batur, “Şehrimize kazandırdığımız İsmet İnönü Anı Evimizde bu yıl, salgın nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde törenimizi yapamadık. Ancak, pandemi belki kalabalıklarla anmamıza engel ama sade bir anma düzenlememize engel olmaz. Bizlere özgürlüğümüzü kazandıran ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yol arkadaşı, ilk başbakanımız, 2. Cumhurbaşkanımız, partimizin genel başkanı İsmet İnönü’yü ne unuturuz ne de unuttururuz” diye konuştu.

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