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İsmet Taşdemir’den dikkat çeken ayrılık açıklaması!

Sivasspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör İsmet Taşdemir, yayımladığı mesajla kulübe ve taraftarlara veda etti.

İsmet Taşdemir’den dikkat çeken ayrılık açıklaması!
Emre Şen

İsmet Taşdemir, kulübün ayrılık açıklamasının ardından taraftarlara yönelik paylaştığı veda mesajında, Sivas’ta kısa sürede büyük bir aile olduklarını belirtti. Görevi bırakma gerekçesine ilişkin mesajında yönetimsel gelişmelere dikkati çeken Taşdemir, "Sevgili Yiğidolar, ilk geldiğim günden beri bana gösterdiğiniz destek ve sevgi için hepinize teşekkür ederim. Kısa sürede büyük bir aile olduk.

Burak Başkan’ın aday olamaması ve gerekli desteğin sağlanamaması nedeniyle sizlere veda etmek zorunda kaldım. Sivasspor’un hak ettiği yere, Süper Lig’e en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyorum. Beni destekleyen taraftarlarımıza, oyuncularımıza, kulüp personelimize ve tüm Yiğidolara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın, görüşmek üzere" dedi.

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