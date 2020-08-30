İspanya'da milli futbolcu Oyarzabal'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Real Sociedad Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, cumartesi günü futbolculara ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinde takım kaptanı Oyarzabal'ın pozitif çıktığını kaydetti.
İspanya Futbol Federasyonu da UEFA Uluslar Ligi'nde 3 ve 6 Eylül'de Almanya ve Ukrayna ile yapılacak maçların kadrosundan çıkarılan Oyarzabal'ın yerine Villarreal'den Gerard Moreno'nun çağırıldığını açıkladı.
Bask bölgesinde San Sebastian kentinin takımı olan Real Sociedad'da ağustos ayı ortasında futbolculardan Aritz Elustondo ve iki kişide daha Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Real Sociedad, pozitif çıkan futbolcuların evlerinde karantinada kalacağını, takımın geri kalanının normal antrenmanlara devam edeceğini duyurdu.
Vedat Muriqi resmen Lazio'da!
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Galatasaraylı yıldıza 20 milyon euro!
1 yıl daha Milan'da
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O isimler resmen ayrılıyor...
Trabzonspor'dan 30 Ağustos pozu
Sörloth dünya devine gidiyor
Başkan transferi resmen açıkladı
Messi ve Ronaldo takım arkadaşı oluyor!
Ümraniyespor'da transfer
Lewandowski 'Altın Top'u istiyor
Karantina ihlali yapan futbolcuya ceza
Survivor Aycan'ın yeni takımı resmen açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum